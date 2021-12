Kreis Lörrach Jugend politisch in Zuschauerrolle

Die Beispiele der vergangenen Jahre reichen von der Situation in Forschung und Lehre, der Initiative „Belt and Road“ (neue Seidenstraße), über Covid-19, bis zur sozialen Widerstandsbewegung „Lying flat“ und den weiteren Einschränkungen der Meinungsfreiheit in den sozialen Medien. Partei und Regierung nutzen das Instrument der Selbstkritik, um Druck vom Kessel der Volksmeinung zu nehmen und sich so an die Spitze der Bewegung zu setzen.

Umgang mit Kritik

Kritik an China – vor allem von außen – ist laut Schwolgin in erster Linie eine Standpunktkritik, wobei die Gegebenheiten aus westlicher, pluralistischer Sicht kritisiert werden. Kritik an China von innen sei demgegenüber – wenn überhaupt – überwiegend eine systemimmanente Kritik. Schwolgins Beobachtung: „Bis in die allerjüngste Zeit fand sich in den sozialen Medien häufiger sehr deutliche Kritik von Innen.“ Die Zensur schreite in letzter Zeit jedoch immer stärker ein – oft mit harschen Konsequenzen.

Mehr als hundert Themen seien in China auf dem Index, darunter Separatismus, Sex oder Verleumdungen. Auch politische Satire sei nicht erlaubt. Insbesondere nach außen wolle man ein glaubwürdiges, liebenswürdiges und respektvolles Bild von China zeigen.

Und die Situation der Hochschulen: Chinas Ideologiewächter knüpften sich nach Künstlern und Journalisten jetzt Professoren und Studenten vor. Fachbücher und Diskussionen über „westliche Werte“ würden verboten und Vorlesungen überwacht. 31 renommierte Hochschulen seien abgemahnt und erheblich unter Druck gesetzt worden.

Erhebliche Defizite

Schwolgin beobachtet eine zunehmende duale Führungsstruktur der Universitäten. Es gebe jeweils einen politischen und einen wissenschaftlichen Präsidenten, wobei die Politik immer mehr Gewicht bekomme. Er selbst habe bislang als Visiting Professor in China keine negativen persönlichen Erfahrungen gemacht.

„Erhebliche Defizite“ sieht Schwolgin in der elektronischen Industrie. Das Problem sei allerdings nicht ein Problem der Zahlen. Vielmehr fehle es – vor allem bei der Herstellung von Halbleitern – an qualifizierten Führungskräften. Wörtlich: „China mangelt es an Talenten in der Produktion, insbesondere an Leuten, welche die handwerklichen Voraussetzzungen erfüllen.“

Bedauern zeigte Schwolgin für die Jugend in China. Sie gleiche vielfach einer „Null-Bock-Generation mit Aussteiger-Mentalität“. Politisch sei sie zu einer Zuschauertrolle verdammt. Es gebe zwar einen gewissen Enthusiasmus für politische Aktionen, doch das politische Verhalten sei „nicht gut gelenkt“.