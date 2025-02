Kreis Lörrach: Jugend von Umbruchphase in der Kreisverwaltung betroffen

Minderjährige schützen

Zu den Aufgaben gehören unter anderem Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung, aber auch Hilfen für junge Volljährige sowie vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen. Zu den Tätigkeitsfeldern gehört auch das Prüfen und Durchsetzen von Kostenerstattungs- und Ersatzansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern sowie das Bearbeiten von Widerspruchs- und Klageverfahren. Davon seien derzeit acht anhängig, erklärte Wagner auf Anfrage unserer Zeitung. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 1291 Fälle zu bearbeiten, angefangen bei der Erziehungshilfe bis hin zu einer langfristigen Inobhutnahme. Hinzu kommen noch einmal 1639 Leistungsfälle in der Kindertagesbetreuung, was einen neuen Höchstwert darstellt. Von insgesamt 1160 vorläufigen Inobhutnahmen betreffen die meisten unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Landkreis Lörrach besonders gefordert

1080 solcher Fälle waren es im vergangenen Jahr, im Rekordjahr 2023 wurden sogar 1738 UMA in Obhut genommen. Der Landkreis Lörrach ist in diesem Bereich aufgrund der Grenzlage besonders gefordert. Viele der Neuankömmlinge bleiben nicht lange in der Region, bei manchen stellt sich auch heraus, dass sie bereits volljährig sind. Dennoch ist in jedem Fall der vorläufigen Inobhutnahme eine Abwicklung der Kostenabrechnung mit dem Land Baden-Württemberg erforderlich. Wagner nannte dies als eine besondere Herausforderung. Immerhin: Für die Abrechnungen konnten zwei Stellen neu besetzt werden, eine zum 1. April und eine weitere zum 1. Juni.