Derzeit habe der Landkreis genügend Kapazitäten, da die Kinder und Jugendlichen in der Regel nur wenige Wochen im Landkreis blieben und im Anschluss in anderen Landkreisen untergebracht würden, wie es weiter heißt. Momentan verfügt der Kreis über Unterkünfte in Eimeldingen mit 60 Plätzen, in Maulburg mit 100 und in Lörrach-Hauingen mit 25 Plätzen.

Eine Unterkunft in Lörrach mit 35 Plätzen wurde Ende April geschlossen. Die Unterkunft in Schönau mit 100 Plätzen wurde bereits im März wegen der vergleichsweise niedrigen Zugangszahlen nicht mehr belegt. Der Landkreis hat die Schönauer Unterkunft noch bis mindestens Ende des Jahres zur Verfügung, um schnell reagieren zu können, falls mehr geflüchteten Minderjährige im Landkreis ankommen.