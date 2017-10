Kreis Lörrach. Auch in diesem Jahr hat der Nachwuchs in den 65 Vereinen des Alemannischen Musikverbandes sein Können unter Beweis gestellt: Rund 150 Mädchen und Jungen werden bei der zentralen Verleihung am Sonntag, 29. Oktober, 15 Uhr, in der Tegernauer Halle ihre Urkunden für bestandene Prüfungen zu Leistungsabzeichen entgegen nehmen dürfen.