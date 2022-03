Kreis Lörrach Jusos jetzt mit Doppelspitze

Kritik an Mietpreisen

Kipfmüller bedauerte, dass die Region Dreiland eine der teuersten Regionen in ganz Deutschland sei. Insgesamt befänden sich zwölf Kommunen des Landkreises in den „Top 200“ der teuersten Mietpreise deutschlandweit; vier davon sogar in den „Top 50“. Die Jusos Grenzach-Wyhlen unterstützen einen Antrag auf Überprüfung und Einführung einer Abgabe auf zweckentfremdeten Wohnraum.

„Unsere Zusammenarbeit mit anderen Juso-Kreisverbänden hat sich deutlich verbessert“, verwies Kipfmüller auf Treffen mit Jusos aus Basel, Baselland und Aargau. „Mit unserer Juso-Region konnten wir eine Antragswerkstatt für die Landesdelegiertenkonferenz durchführen, zusätzlich trafen wir mit den Jusos Enzkreis & Pforzheim digital auf Peter Schallmayer (Landtagskandidat Rheinfelden-Waldshut) und sprachen über die Bildung.“

Insgesamt wurden zehn Anträge für die Landesdelegiertenkonferenz formuliert. Sie befassten sich hauptsächlich mit den Themen Bildung und Umwelt. Dabei setzten die Kreis-Jusos nach eigenen Angaben auf Zusammenarbeit mit den Jusos aus Freiburg, Offenburg, Enzkreis und Pforzheim.

„Arbeit enorm wichtig“

„Eure Arbeit ist enorm wichtig“, versicherte SPD-Kreisvorsitzender Sven Widlarz. Wörtlich: „Ihr führt junge Menschen an die politische Arbeit heran und seid erster Anlaufpunkt für Jugendliche, die sich für unsere Demokratie, für Solidarität und mehr soziales Miteinander einsetzen möchten.“

Mit ihren Ideen, so Widlarz, begeisterten die Jusos auch diejenigen, die sich bisher vielleicht noch nicht so viel mit Politik beschäftigt hätten und würden zeigen, „dass das etwas ist, das uns alle angeht und das dazu auch noch Spaß machen kann.“ Davor ziehe er den Hut und bedanke sich. „Wir als SPD tun gut daran, zuzuhören und euch die Möglichkeit zu geben, Ideen einzubringen.“ Ohne Modernisierung bestehe die Gefahr der Verkrustung und das Verharren in eingefahrenen Mustern, wie es das in der Vergangenheit in der SPD gegeben habe.

Die Jusos seien ein „frischer Wind“. Sie brächten neue Ideen und einen jungen, unverbrauchten Blick, der Altes in Frage stelle. Widlarz lobte den vereinten Einsatz mit „Fridays For Future“ bei der Ausrufung des Klimanotstands durch die Stadt Lörrach. Außerdem würdigte er die Organisation der großen Friedensdemo gegen den Krieg in der Ukraine auf dem Alten Markt in Lörrach.

Wahlen

Kreisvorsitzende: Maria-Magdalena Wild (Bad Bellingen) und Marius Kipfmüller (Grenzach-Wyhlen); stellvertretende Kreisvorsitzende: Isabell Ferrarotto (Grenzach-Wyhlen), Christina Wiese (Lörrach), Oliver Ashauer (Todtnau), Ronny Wolf (Minseln).

Delegierte für die Landesdelegiertenkonferenz: Maria-Magdalena Wild, Oliver Ashauer, Marius Kipfmüller; Delegierter für den Landesausschuss der Jusos Baden-Württemberg: Marius Kipfmüller; Delegierte für den Stadtjugendring Lörrach: Thomas Böhringer und Christina Wiese