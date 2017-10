Kreis Lörrach Kampf gegen Kinderlähmung

Kreis Lörrach. Jonas Salk, der Erfinder des Polio-Impfstoffes, wurde am 28. Oktober 1914 geboren. Ihm zu Ehren wurde im Jahr 1998 der Welt-Polio-Gedenktag eingeführt, der seither an seinem Geburtstag begangen wird. Heute ist es wieder soweit. Im Rahmen dessen ruft das Landratsamt Lörrach zur Überprüfung des Impfschutzes auf.

Die Poliomyelitis, kurz Polio und im deutschsprachigen Raum Kinderlähmung genannt, trat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in größeren Epidemien weltweit auf. Die Seuche befiel vorwiegend Kinder und Jugendliche; die Überlebenden trugen häufig Lähmungen an Armen oder Beinen davon. Bei Befall der Atemmuskulatur mussten die Patienten in sogenannten „eisernen Lungen“ extern beatmet werden. Die Erkrankung war – und ist – gefürchtet, da bis zum heutigen Tag keine Heilung möglich ist, wie das Landratsamt Lörrach gestern mitteilte. Erst der von Salk entwickelte orale Impfstoff mit abgeschwächten Lebendviren brachte den Durchbruch in der Bekämpfung der Seuche.

Durch die in Deutschland im Jahr 1962 unter dem Motto „Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam“ eingeführte Polioimpfung nahmen die Erkrankungszahlen rapide ab. Seit 1998 wird gemäß der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes ein sogenannter Totimpfstoff verwendet, der als Injektion verabreicht wird.

2002 wurden Deutschland und Europa als poliofrei zertifiziert. 2015 kam es jedoch in Europa zu einem Rückschlag in der Bekämpfung der Kinderlähmung: in der Ukraine wurden aufgrund sinkender Durchimpfungsraten zwei Poliofälle verzeichnet. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation, die Kinderlähmung bis zum kommenden Jahr weltweit auszurotten, wird nicht erreichbar sein. Aktuell ist Polio in Afghanistan und Pakistan regional verbreitet. Aber auch in Europa ist weiterhin Wachsamkeit geboten. Wenn keine akuten Erkrankungsfälle auftreten, verliert selbst eine Seuche wie die Kinderlähmung ihren Schrecken. Nachlassende Durchimpfungsraten können die Folge sein, die das Auftreten der Erkrankung begünstigen und die komplette Ausrottung verhindern, wie das Landratsamt schreibt.

Ein vollständiger Impfschutz nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Institutes schützt nicht nur die geimpfte Person selbst, sondern auch die Schwächeren der Gesellschaft, die nicht geimpft werden können, etwa Säuglinge, Kranke und Schwangere.

Das Team des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes hat unter www.loerrach-landkreis.de/impfung Informationen zur Kinderlähmung und zum Impfen zusammengetragen und steht für Beratungen zur Verfügung.