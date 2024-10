Kreis Lörrach: Kandertalbahn: Kreis soll aktive Rolle spielen

So zeige sich seit Jahren, dass die Nutzung der Wiesentalstrecke um ein Vielfaches die im Vorfeld erstellten Prognosen übertrifft. Sollte sich das Ergebnis bei der nun anstehenden Vorplanung bestätigen, seien die Voraussetzungen für die Finanzierung durch die Bahn gegeben. Die Kosten für den Landkreis wären marginal, im Unterhalt hätte der Kreis sogar Einsparungen zu erwarten durch den entfallenden Busbetrieb auf der Strecke, so die Grünen. Die Grünen-Kreistagsfraktion zeige sich enttäuscht von der Beschlussvorlage der Verwaltung, so Gerhard Zickenheiner. Darin werde das positive Ergebnis lediglich „zur Kenntnis genommen“, man will den weiteren Prozess in den an der Strecke liegenden Städten und Gemeinden beobachten. Zickenheiner sieht darin „nicht gerade Euphorie“ und wünscht sich eine aktive Rolle für den Kreis in Form der proaktiven Moderation des Prozesses zur Entscheidungsfindung mit den angrenzenden Gemeinden und Städten. Die Grünen sähen es als unabdingbar an, dass der Landkreis nun die Planung und genauere Kostenermittlung in Form der Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt, die Grundlage für die Finanzierungsentscheidung der Bahn bilden.