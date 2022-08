Kreis Lörrach „Karl May schrieb Fantasy-Romane“

Mays Haltung zum Kolonialismus

Wie aber verhält es sich mit dem Weltbild Karl Mays? Dem Schriftsteller, der von 1842 bis 1912 lebte und erst im Alter in die USA und den Orient gereist ist, wird das Verbreiten von kolonialistischen und rassistischen Vorurteilen zur Last gelegt. „Karl May erlebte nach der Deutschen Einigung 1875 seine ersten Erfolge als Schriftsteller, drei Jahre nachdem Deutschland Napoleon III. geschlagen hatte“, legt Hunziker dar. „Es herrschte ein gewisser Hurra-Patriotismus. 1888, als Karl May sich einen Namen erschrieben hatte, war das Dreikaiserjahr, das mit der Inthronisierung von Wilhelm III. endete.“ Dieser Monarch wurde mit seiner „Hunnenrede“ bekannt. Er schickte die Deutschen Truppen mit dem folgendem Auftrag nach China: „Ihr sollt wüten wie die Hunnen, damit es niemals wieder einem Schlitzauge einfallen wird, einen Deutschen auch nur scheel anzublicken.“

Auf diese Rede hin erschien Mays Reiseerzählung „Und Friede auf Erden!“, die ihn damals zum Staatsfeind machte und seinem Ruhm zeitweilig schadete. „Das bedeutet, dass Karl May zwar einen Hang zu Großdeutschland hat und dies auch predigt. Aber er distanziert sich vom Kolonialismus und der Gewaltanwendung respektive dem Krieg. Er gehörte damit zur Gruppe der Pazifisten um Berta von Suttner. Somit sind kolonialistische Vorurteile bei Karl May kaum zu finden“, ist der Vorsitzende des KMF überzeugt.

Und was ist mit den Stereotypen, die May aufführt? Wer einige seiner Werke wie den sechsbändigen Orientzyklus mit „Durch die Wüste“ und „Durchs wilde Kurdistan“ kennt, der weiß, dass bei ihm meist auf den ersten Blick erkennbar ist, wer gut ist und wer böse. „Karl May hat Romane geschrieben, Geschichten für Erwachsene“, macht Hunziker deutlich. Der Schriftsteller habe sich im Alter auch einmal als Hakawati (orientalischer Märchenerzähler für Erwachsene) bezeichnet. „Märchen, aber auch Geschichten haben die Eigenart, dass die Figuren Stereotypen sind. Dies hat nichts mit dem Autor sondern eben mit der Art der Geschichte, mit der Figur zu tun.“ Zum Thema Rassismus nimmt Karl May selbst in „Old Surehand“ Stellung, wo er schreibt: „Vor allen Dingen bin ich ein Mensch, und wenn ein anderer Mensch sich in Not befindet und ich ihm helfen kann, so frage ich nicht, ob seine Haut eine grüne oder blaue Farbe hat.“

Kein Autor von Kinderbüchern

Er könne die Anliegen der Kritiker zwar verstehen. Aber sie würden von einer falschen Voraussetzung ausgehen: „Oft, zu oft, wird davon ausgegangen, Karl May sei ein Abenteuerschriftsteller und Kinderbuchautor gewesen. Seine Figur sei Winnetou.“ Hunziker aber gehört zu den wenigen, die sich klar von Winnetou distanzieren. „Die Winnetougeschichten sind in meinen Augen das Schwächste, was Karl May geschrieben hat. Und wie bereits gesagt, hat er nie für Kinder geschrieben.“ Selbst „Der Schatz im Silbersee“, der 1894 bewusst als Jugenderzählung erschienen ist und zu Mays bekanntesten Werken gehört, ist eine Geschichte für die Jugend, also 15+, sagt Hunziker – „und für dieses Mindestalter ist sie recht brutal“. Wenn Karl May jedoch in „kindischem Geist“ betrachtet wird, als Abenteuer und Action, und der Leser noch dazu glaubt, dass die geschilderte fiktive Welt eine reale sei, dann erkennt man nicht, dass die Handlung vor einem Bühnenbild spielt.

Wie könnte für Hunziker die optimale Lösung in dieser Diskussion aussehen? Er muss nicht lange überlegen. „Im Jahr 2017 hatte die Zeitschrift des KMF den Titel „Die Frauenrollen in Karl Mays Reiseerzählungen“ und ging der Kritik nach, dass bei Karl May keine Frauen vorkommen. Ich habe darin bewiesen das dies keineswegs der Fall ist, genau so wie ich dargelegt habe, warum die heutige Kritik auch nicht stimmt.“ Für ihn sei damals wie heute die Lösung denkbar simpel: „Einfach einmal lesen, was Karl May geschrieben hat. Denn ohne Frieden, Versöhnung und Gleichberechtigung gäbe es keine Reiseerzählungen von Karl May.“ Dem Schweizer Karl-May-Freundeskreis gehören etwa 20 Mitglieder aus Basel, Zürich, der Schweiz und dem Landkreis Lörrach an. Regelmäßig organisiert der Verein Vorträge und Veranstaltungen. Näheres gibt es auch im Internet: www.karlmayfreundeskreis.ch.