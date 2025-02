Kreis Lörrach: Karrierechancen in der Pflege

Der Infoabend bietet laut Ankündigung einen spannenden Einblick in die Berufswelt und die Ausbildungsmöglichkeiten. Berufspädagoginnen, Praxisanleiter sowie Auszubildende stehen bereit, um Fragen rund um eine Ausbildung oder ein Studium bei den Kliniken zu beantworten. „Im Gegensatz zu klassischen Berufsmessen können die Besucher die Kliniken und die Berufsfachschule für Pflege direkt vor Ort erleben“, werden die Schulleiterinnen Heidi Flaxmeier und Lilian Fischer in der Ankündigung zitiert. Der praxisnahe Einblick vermittle ein authentisches Bild der modernen Arbeitswelt in den Kliniken des Landkreises Lörrach. So wird etwa eine exklusive Führung durch den OP-Trakt des Krankenhauses angeboten.

Die Kliniken des Landkreises Lörrach sind laut Ankündigung ein hochmoderner Arbeitsplatz mit vielfältigen Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung. In allen Bereichen setzen die Kliniken auf eine zukunftsweisende Ausbildung, die ein breites Spektrum an Inhalten abdeckt. Beispielhaft dafür steht die Berufsfachschule für Pflege, in der theoretische und praktische Ausbildungsinhalte eng miteinander verzahnt werden. Praxisanleiter stellen sicher, dass das Erlernte effizient in den Arbeitsalltag übertragen wird. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist das „Skills Lab“. In diesem handlungsorientierten Lernlabor trainieren die Auszubildenden pflegerische Handlungen praxisnah und risikofrei, um optimal auf ihre spätere Tätigkeit vorbereitet zu sein, heißt es abschließend in der Mitteilung.