Kreis Lörrach: Katholische Kirche macht sich auf den Weg

Derzeit gibt es die noch eigenständigen Pfarreien Oberes Wiesental, Zell im Wiesental, Mittleres Wiesental, Lörrach-Inzlingen, Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen, Weil am Rhein und Kandern-Istein.

Die Ziele

Die Vereinbarung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. In ihr sind Werte und Ziele der neuen Gemeinde vereinbart. So heißt es zum Beispiel, dass die katholische Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck mutig in die Zukunft gehe: „Wir bewahren das Gute aus der Vergangenheit und suchen neue Möglichkeiten, Glauben zu leben und weiterzugeben.“