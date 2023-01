Kreis Lörrach Kein Personal, keine Lobby

Jede achte Person mit Behinderung werde zu Hause versorgt, gab Manuel Seguin, Student an der Evangelischen Hochschule und Moderator des Podiums, zum Auftakt an. Insgesamt gebe es bundesweit 4,2 Millionen Menschen, die zu Hause Pflegeleistungen erhalten. Das wiederum mache die Angehörigen jener Menschen zum „größten Pflegedienst“ Deutschlands, sagte Seguin. Die Zahl Pflegebedürftiger steige weiter an. Aus ihren Erfahrungen als Geschäftsführerin des Dienstes für ambulante Intensivpflege für Kinder und Jugendliche „Kids @ Home“ referierte Stefanie Lucke. „In 20 Jahren sehe ich immer wieder wie sehr Geschwister und Eltern unter der Situation leiden“, sagte sie. Die Pflegekräfte seien permanent da, also zu Hause, wozu auch Nachtwachen und der begleitete Besuch in Schulen gehöre.