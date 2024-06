Kreis Lörrach: KI als ein hoch motivierter Praktikant

Alexander Maas, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Südwest GmbH, eröffnete die Frage- und Diskussionsrunde mit eigenen Fragen an Köhler zum Datenschutz bei KI-generierten Texten und Fotos sowie der Arbeitsplatzsicherung. Solange der Mensch in die KI-Modelle eingreife und unkontrolliertes Uploaden verhindere, sei man in Sachen Datenschutz auf der sicheren Seite, aber in der Tat gäbe es noch Klärungsbedarf – in verschiedenen Ländern werde dies auch unterschiedlich gehandhabt.

Fragen und Diskussionen

KI und die Digitalisierung im Allgemeinen sollen zur Arbeitserleichterung und größerer Effektivität führen, was in speziellen Sparten – Köhler führte Übersetzungsdienste an – zu einem Stellenabbau führen dürfte. Aber solche Konstellationen gab es schon immer und der Mensch sei adaptiv – neue Chancen in anderen Arbeitsfeldern werden sich auftun. Die weiteren Fragen aus dem Publikum offenbarten, wie viele Unternehmer sich schon sehr konkret mit der Materie befasst hatten.

Die Wirtschaftsgespräche Südwest sollen mit wechselnden Themen neue Impulse in die Region bringen, ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern und steigern. Sie richten sich vor allem an regionale Unternehmer, denen sie eine Plattform zum Netzwerken bieten und denen sie eine Gelegenheit geben, sich auszutauschen.