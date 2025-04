Kreis Lörrach: KI soll Fremdstoffe im Biomüll erfassen

Keine Plastiktüten

„Besonders häufig bleiben die Biotonnen stehen, weil sie Plastiktüten enthalten“, teilt Steffan mit. Er bedauert, dass es sich dabei in vielen Fällen um ein Missverständnis handelt. Die Nutzer der Biotonne halten ihre biologisch abbaubaren Plastiktüten für unbedenklich. Diese dürften aber auch nicht in die Biotonne, da sie in der Verwertungsanlage in Freiburg zu lange brauchen, um sich zu zersetzen. Deshalb müssten diese Tüten in der Anlage ebenfalls aussortiert werden, was aufwendig und teuer sei. Immerhin: Für Zeitungsleser gibt es eine gute Nachricht: Denn Zeitungspapier wird zum Verpacken der Bioabfälle sogar gerne gesehen.

Auf einen Reinigungsservice für die Biotonnen durch Fremdfirmen, wie er andernorts angeboten wird, müssen die Kreisbewohner erst einmal verzichten. Eine Fremdreinigung sei geprüft worden, heißt es dazu auf Anfrage, wurde jedoch aufgrund der hohen Kosten und der Tatsache, dass eine Reinigung in der Regel nur ein- bis zweimal pro Jahr erfolgt, wieder verworfen. Denn: „Wenn die Biotonne unsachgemäß genutzt und nicht sauber gehalten wird, reicht eine solche sporadische Reinigung nicht aus.“

Was gehört in die Biotonne? Info gibt es im Internet unter https://www.abfallwirtschaft-loerrach-landkreis.de/biotonne/gut-fuer-alle.