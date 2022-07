Kreis Lörrach Kirche entwickelt neue Strukturen

Ein Pfarrgemeinderat aus dem Wiesental brachte es auf den Punkt: „Solange sich die Amtskirche in Rom weigert, Frauen den Zugang zu Weiheämtern zu ermöglichen, wird sich an der Misere nichts ändern.“ Und eine kritische Stimme aus dem Markgräflerland fügt hinzu: „Die jüngste Ablehnung der Bewegung ,Der synodale Weg‘ trägt ein Übriges dazu bei, die Stimmung an der Basis zu vermiesen.“

Ungeachtet dessen sinkt die Zahl der Kirchenmitglieder rapide, und die Finanzdecke schrumpft. Vor diesem Hintergrund stellt Erzbischof Burger die Frage: „Wie können wir auch künftig gewährleisten, dass das Evangelium in unserer Gesellschaft präsent ist und die Kirche als Gemeinschaft im Glauben lebt und wächst?“ Als Antwort sieht er die ins Auge gefasste Raumplanung. „Sie ist verbindlich und inzwischen weitgehend unumstritten“, ergänzt Generalvikar Christoph Neubrand im Interview.

„Wir führen die Kirche von Freiburg mutig und in großer Weite in die Zukunft“, heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: „Wir bewahren das Gute aus der Vergangenheit und suchen neue Möglichkeiten, Glauben zu leben und weiterzugeben. Wir bündeln unsere Kräfte und finden Wege, wie wir (...) gemeinsam Kirche zum Wohle aller Menschen sein können.“

Ab Januar 2026 sollen die angestrebten organisatorischen Neuerungen greifen. An der Spitze der neuen Großpfarreien dürfte dann jeweils ein leitender Priester stehen. Er ist Chef einer Pfarreigeschäftsführung, die wiederum über den Einsatz eines Gemeindeteams für die Seelsorge vor Ort entscheidet.

Für mehr Transparenz

Jede Pfarrei soll einen Pfarreirat, einen Stiftungsrat und ein Pastorales Zentrum bekommen. Doch im Detail bleiben Fragen: Sollen auch Ehrenamtliche Gemeindeteams leiten können? Wird der Pfarreirat per Wahl bestimmt? Welche Aufgaben werden in den Pastoralen Zentren angesiedelt? Gefordert werden auf jeden Fall mehr Transparenz, demokratische Elemente und die Möglichkeit einer zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen geteilten Leitung.

Arbeit hat begonnen

Im Dekanat Wiesental hat derweil die Arbeit an dem geplanten neuen Konzept der Aufgabenzuweisung und -gestaltung begonnen. Ein Projektteam trägt vor Ort die strategische Gesamtverantwortung für Inhalte, Organisation und Ressourcen. Die Mitglieder – so heißt es – orientieren sich in ihrer Arbeit nicht an den Interessen der bestehenden Seelsorgeeinheiten. Sie hätten vielmehr die Gesamtheit der Organisation und der Themen im Blick. Eine erste Klausurtagung aller Projektgruppen in der Erzdiözese soll im Dezember in Freiburg stattfinden.

Zwei Koordinatoren: Projektkoordinatoren im Dekanat Wiesental sind Dekan Gerd Möller und Dekanatsreferent Matthias Wörner. Sie kümmern sich unter anderem um die Kommunikation und wollen dafür sorgen, dass sich möglichst viele Frauen und Männer am Prozess der Transformation beteiligen und eigene Ideen einbringen.

Die Mitwirkenden im Dekanat gehen davon aus, dass die Erzdiözese Anfang kommenden Jahres Vorgaben bekanntgibt, an denen sich die Projektteams orientieren können. Sie sollen jedenfalls „visionär und prophetisch“ arbeiten, wie es im Vorfeld heißt. Dabei stellen sich drei Kernfragen: Bleibt es bei den bisherigen acht Seelsorgeeinheiten? Tun sich bestehende Pfarreien zusammen? Gehen einzelne Gemeinden einen eigenen Weg?

Projektteam:

Kirchengemeinde: Andrea Kiefer (Pfarrgemeinderätin Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental), Brigitte Schäfer (PGRin SE Lörrach), Sigrid Fuchs (PGRin SE Weil am Rhein), Richard Müller (PGR SE Rheinfelden), Barbara Heimpel (Gemeindereferentin SE Zell im Wiesental), Christoph Heizler (Klinikseelsorger Kliniken Lörrach).

Bildung: Norbert Asal (Rektor, Zell), Markus Obert (Leiter Bildungszentrum Region Hochrhein), Petra Rymkuß (Schuldekanin), Katharina Ruf (Dekanatsjugendreferentin Dekanat Wiesental). Caritas: Gudrun Schemel (Geschäftsführerin Caritas Kreis Lörrach), Martin Riegraf (Vorstand Caritas Hochrhein). Verrechnungsstelle: Karin Schöttler. Lokale Projektkoordination: Gerd Möller, Matthias Wößner, Wibke Rombach (Assistenz und Sekretariat), Doro Lubahn (Projektbegleitung, Coaching)