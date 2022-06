Kreis Lörrach Kirche schreibt Schulgeschichte

Rückblick in Rheinfelden

Bei einem Treffen im Rheinfelder Pfarrzentrum St. Josef ließen die Verantwortlichen des Bildungswerks ein halbes Jahrhundert Abendrealschule Revue passieren. An der Rückschau nahmen auch ehemalige Schulleiter teil, unter ihnen Günter Wanders, der die Abendrealschule 1973/74 zusammen mit dem damaligen Gymnasialdirektor Erich Wolf ins Leben rief und sie bis 2004 leitete.

In der Rückblende unterstrichen „Ehemalige“, dass der zweite Bildungsweg „kein Zuckerschlecken“ ist. Wolfgang Mülhaupt – Leiter von 2012 bis 2019 – verwies darauf, dass an vier Abenden in der Woche die Schulbank gedrückt und in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Englisch, NWA (Biologie, Chemie, Physik) sowie EWG (Erdkunde, Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde) reichlich Stoff gepaukt wird.

Gleichwohl, so Mülhaupt, zeigten nahezu alle Schüler „Durchhaltevermögen und hohe Leistungsbereitschaft“, weshalb sich am Ende die Mühen durchaus lohnten. Alle Teilnehmer würden sich gegenseitig unterstützen. Er selbst habe stets eine gute Atmosphäre verspürt, was auch der frühere Schulleiter Volker Greßlin bestätigte.

Weitere Wege offen

„Am Ende ist der nächste Schritt zu Ausbildung, Fachhochschulreife oder Abitur möglich“, ergänzte Hubert Heidiri, Fachbereichsleiter Zweiter Bildungsweg im Referat Erwachsenenbildung der Erzdiözese Freiburg. So könne jeder Schüler stolz auf das Erreichte sein.

Der Weg sei nicht immer einfach, doch viele Absolventen hätten schon die Vorteile des zweiten Bildungswegs kennen- und schätzen gelernt, erklärte Christian Strittmatter, Schulleiter seit 2020.

Jörg Winkler, Chef des Referats Erwachsenenbildung, warb für die Kampagne „Meld‘ dich jetzt für das Schuljahr 2022/23 an!“ Stolz berichtete er, dass in der Vergangenheit auch prominente Zeitgenossen den zweiten Bildungsweg beschritten hätten. Zum Beispiel der aus Eimeldingen stammende Erfolgstrainer des Sportclubs Freiburg: Christian Streich machte sein Abitur an einer Schule der Erzdiözese. www.zweiter-bweg.de