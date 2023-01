Kreis Lörrach Klare Strategien gegen die Krise

Arbeitgeber sähen sich also zu flexiblen Lösungen gezwungen, sagte Saskia Schenker, Direktorin des Arbeitgeberverbandes. Potential sieht sie bei nicht oder nur wenig arbeitenden Frauen, bei älteren Menschen, bei Personen mit Migrationshintergrund und Menschen, die es schwer hätten, sich in der Arbeitswelt zurecht zu finden. So engagiere sich der Arbeitgeberverband in verschiedenen Institutionen und Initiativen, die sich den genannten Zielgruppen annähmen, sagte sie. Und der Verband wolle sich dafür einsetzen, dass das Problem der oftmals als zu hoch taxierten Kosten von Kindertagesstätten durch ein stärkeres Engagement des Staats entschärft werde. Gratis-Kita-Initiativen, wie sie von den Sozialdemokraten in beiden Basel eingebracht wurden, bleiben für den Arbeitgeberverband aber ein Tabu, sagte Schenker. Ebenfalls politische Vorstöße, die die Wochenarbeitszeit generell verkürzen wollen.