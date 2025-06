Kreis Lörrach: Klima- und Energiekongress: Neue Strategie für die Energiezukunft

Veranstalter war der Verein „Trion Climate“, der jetzt sein zehnjähriges Bestehen feiern konnte. Am Kongress nahmen politische Vertreter aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, der französischen Region Grand Est, dem Elsass sowie dem Kanton Basel-Stadt und rund 200 Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung teil. In seiner Eröffnungsrede betonte Regierungspräsident Carsten Gabbert die Bedeutung der Kooperation über Ländergrenzen hinweg. In drei Fachworkshops wurden anschließend konkrete Projektideen vorgestellt und diskutiert. Auch die Bevölkerung soll an den Planungen beteiligt werden.