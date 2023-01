Auszubildende aus den Bereichen Verwaltungsfachangestellte und Kauffrau Büromanagement des ersten und zweiten Lehrjahres kamen hierzu Ende des Jahres zusammen, um sich dem Thema Klimaschutz im Allgemeinen und im Zusammenhang mit kommunalen Aufgaben zuzuwenden. So wurden in dieser Pilotphase zwölf Azubis für eigene Klimaaktivitäten in ihrem (Arbeits-)Alltag qualifiziert. Die Klimascouts sollen den Klimaschutzgedanken in ihre Ressorts und Tätigkeitsfelder einbringen und vertiefen.

Die Schulung umfasste eine fundierte Einführung in die Themen Klimakrise und Klimaschutz sowie damit verbundene kommunale, aber auch alltagsbezogene Handlungsmöglichkeiten.