Kreis Lörrach: Klimawandel zeigt sich an den Früchten

Pilze- und Bakterienkrankheiten verringern Ertrag

Pilze setzen Bäumen zu

Nasilowski beschreibt die Auswirkungen des Klimas auf die Streuobst- und Gartenernte so: „Nach mehreren schlechten Jahren tragen die Obstbäume in den Hausgärten und auf den Streuobstwiesen in diesem Herbst erstmals wieder mäßig bis gut.“

Allerdings haben Pilz- und Bakterienkrankheiten, begünstigt durch das feuchte Frühjahr einigen Bäumen zugesetzt und den Ertrag verringert. Der Verband der Fruchtsaftindustrie Baden-Württemberg rechne landesweit mit einer regional sehr unterschiedlichen Mostobsternte. Durch die Hitze der letzten Wochen habe es Apfelwickler-Befall gegeben, durch Fruchtfäulen fielen bereits viele Früchte vorzeitig von den Bäumen.

Nasilowski: Früchte nicht frühzeitig ernten

Nasilowski rät Baumbesitzern, sich durch den Fruchtfall nicht verleiten zu lassen, die verbleibenden Früchte vor der Zeit zu ernten. Für die Obstverarbeitung zu Most, Mus oder die Brennerei müssen die Früchte möglichst vollreif sein. Auch Schütterle empfiehlt, Äpfel lange reifen zu lassen und durch schütteln zu ernten, „für ein perfektes Geschmackserlebnis“. Deshalb kommt er nicht nur einmal an jeden Standort, sondern bis zu viermal. Zwischen dem Hotzenwald und der Ortenau ist er unterwegs und macht in der Region in Wehr, Steinen und Efringen-Kirchen Station.