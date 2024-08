Kreis Lörrach: Kliniken des Landkreises mit neuer Geschäftsführerin

Die Kliniken des Landkreises Lörrach haben mit Monika Röther zum 1. September eine neue Geschäftsführerin. Sie wird die Geschäftsführung künftig gemeinsam mit Udo Lavendel leiten. Beide gehören dem Klinikmanagement-Unternehmen HC&S an. Die Erweiterung der Geschäftsführung unterstreicht das Ziel der Kliniken, ihre Schlagkraft und Effizienz weiter zu steigern und neben dem Tagesgeschäft auch das neue Klinikum erfolgreich an den Start zu bringen, schreibt die Kliniken GmbH in einer Mitteilung. Monika Röther war bisher als Chief Restructuring Officer (CRO) tätig und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mit und hat sowohl auf der Seite der Leistungserbringer als auch der Kostenträger bedeutende Erfolge erzielt, heißt es weiter.