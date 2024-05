Erster Baustein steht

Da der Haushaltsverlauf für das Jahr 2023 rund sechs Millionen besser als geplant lief, konnte in dieser Höhe eine Rückstellung gebildet werden, so Willi. Dieser Betrag bildet nun den ersten Baustein der Finanzhilfe. Weitere maximal vier Millionen könnte der Kreis als Kredit zur Verfügung stellen. Der Rest in Höhe von 15 Millionen muss laut Finanzdezernent allerdings als Betriebskostenzuschuss – und somit im Ergebnishaushalt – zur Verfügung gestellt werden. Überdies: Der Kreis sieht sich schon ohne Klinik-Thematik mit einem strukturellen Defizit von drei Millionen Euro konfrontiert

Die Verwaltung muss den Gürtel also noch enger schnallen: So wird derzeit Einsparpotenzial ausgelotet. Unter anderem könnten bei der Bauinstandhaltung Projekte verschoben werden. Der Bereich Jugend und Soziales ist auch nicht außen vor: Hier seien Gespräche mit den sozialen Akteuren geplant, um die Kürzungen so schonend wie möglich umzusetzen.