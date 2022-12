Kreis Lörrach Kliniken wachsen weiter zusammen

Während die medizinische Versorgung der Patienten sichergestellt ist, könnte es bei administrativen Abläufen in den ersten Tagen des Jahres etwas ruckeln. Hierfür bitten die Kliniken im Voraus um Verständnis.

Schneller, flexibler, sicherer

Künftig wird es in den Kliniken für die Patienten und Mitarbeiter sicht- und spürbar digitaler und weniger papiergebunden zugehen. So werden etwa Ärzte und Pflegende über mobile Endgeräte auf die Patientenakte zugreifen, die derzeit noch in Papierform geführt wird.

Schnellere, flexiblere und sicherere Pflege sowie Verfügbarkeit von Daten ist einer der großen Vorteile, wie es in der Mitteilung der Kliniken heißt. Aufträge an interne Leistungsstellen wie etwa Diagnostik- und Therapiebereiche oder den Sozialdienst erfolgen per Klick und die Mitarbeiter haben den Verlauf eines Auftrags stets im Blick.

Gemeinsame digitale Heimat

Bislang nutzten die Kreiskliniken und das St. Elisabethen-Krankenhaus zwei unterschiedliche Software-Systeme, waren sie doch bis vor fünf Jahren voneinander unabhängig. Nun wachsen sie auch auf digitaler Ebene immer mehr zusammen und beziehen schon in wenigen Tagen eine gemeinsame digitale Heimat – rund drei Jahre, bevor sie in dem neuen Klinikum in Lörrach auch physisch zusammenziehen.

Akten in der Kliniktasche

Nach der Ablösung der bestehenden Systeme erfolgen die Visiten an allen Klinikstandorten mit mobilen Helfern: Anstatt durch dicke Papierakten zu blättern, geben die Mitarbeiter die gewünschten Informationen auf ihren Tablets ein und rufen sie in Echtzeit ab.

„Es ist besonders wichtig, dass Röntgenbilder, Laborwerte oder Behandlungsverläufe immer zur Verfügung stehen und so ohne Zeitverzug mit Patienten oder Kollegen besprochen werden können“, bestätigt Jeanette Reimann, Bereichsleiterin Pflege- und Funktionsdienst.

Pflegekräfte können mit dem neuen KIS-System während der Visite Vitalwerte erfassen, Auffälligkeiten notieren und Aufgaben verwalten, wird weiter mitgeteilt.

„Die Bedienoberflächen des Systems und der App haben wir so gestaltet, dass jeder damit sehr schnell zurechtkommt“, erklärt Michael Waldbrenner, Geschäftsführer Telekom Healthcare Solutions.

Die Kommunikation innerhalb der Kliniken sowie über die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur erfolgt in Zukunft komfortabler und weiterhin datenschutzkonform: Die Automatisierung erleichtert das Verfassen von Aufnahme-, Verlegungs- und Entlassbriefen oder OP-Berichten. Aufträge an interne Leistungsstellen wie etwa Therapiebereiche oder die Datenübermittlung an externe Stellen wie Hausärzte, Pflege- oder Reha-Einrichtungen erfolgen per Mausklick.