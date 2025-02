Kreis Lörrach: Kliniken wollen aus den roten Zahlen

Der Beschluss zum Neubau des Klinikums sei einst von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen worden, erinnerte Margarete Kurfeß (Grüne) an die Vor-Corona-Zeit. „Wir wollen auch weiterhin eine kommunale Klinik haben. Das ist unser Krankenhaus“, sagte sie, um die Angelegenheit trotz aller Herausforderungen einmal „positiv anzugehen“.

Wolfgang Fuhl (AfD) kritisierte einen Überbietungswettbewerb an Subventionen in der Branche, was Lavendel mit einer „systemischen Unterfinanzierung“ rechtfertigte. Die Kreiskliniken, so sein Anspruch, sollen in Zukunft zumindest im Mittelfeld spielen. Mit rund 340 Krankenhausbetten pro 100 000 Einwohnern werde der Landkreis Lörrach nach Inbetriebnahme des Zentralklinikums jedenfalls noch unter dem im Bundesvergleich guten Wert von 467 Betten in Baden-Württemberg liegen und sei somit sehr effizient.

Lavendel wies zudem auf erfolgte Einsparungen von mehr als zwölf Millionen Euro durch Restrukturierungsmaßnahmen hin. Nun müsse man auf Leistungsseite nachziehen.