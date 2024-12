Kreis Lörrach: Kliniken zählen wieder mehr Patienten

Wichtiger Meilenstein

Ein wichtiger Meilenstein in diesem Jahr war laut Lavendel die Schließung des Standorts Rheinfelden und damit verbunden der Abbau von teuren Leiharbeitskräften. Allein im Jahr 2023 hätten die Kreiskliniken 33 Millionen Euro allein für die rund 150 Honorarkräfte ausgegeben. Die Schließung des Standorts hätte 3,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mittlerweile habe man auf 70 Honorar-Vollzeitstellen abbauen und festangestellte Mitarbeiter aufbauen können – der größte Teil in der Pflege. Insgesamt hätten die Kreiskliniken auf diesem Weg elf Millionen Euro einsparen können. „Wir konnten viele neue Mitarbeiter in der Pflege einstellen. Und das ist positiv“, sagte Lavendel. Und: Mit der Sicherstellung der Kontinuität im Management sende man eine wichtige Botschaft an die Belegschaft.