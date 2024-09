Kreis Lörrach: Knappe Ressourcen optimal nutzen

Kompetenz stärken

Vielmehr müsse man die bereits knappen Ressourcen bestmöglich nutzen und allen Bürgern niederschwellig zugänglich machen. Im Fokus stehe hierbei die Stärkung der Gesundheitskompetenz, also die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden. Bundesweit ist diese Gesundheitskompetenz bei mehr als der Hälfte der Bevölkerung lediglich gering ausgeprägt: „Wann wird medizinische Hilfe wirklich benötigt?“, „Wann bin ich ein medizinischer Notfall?“, „Wo finde ich die richtigen Gesundheits- und Sozialinformationen?“ – viele Menschen sind im Umgang mit Fragen rund um ihre Gesundheit zunehmend verunsichert. In der Folge werden die Kapazitäten der medizinischen Versorgung durch „Bagatellerkrankungen“ in Notaufnahmen oder in Hausarztpraxen zusätzlich belastet.