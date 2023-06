Kreis Lörrach Kompetente Hilfe bei sozialen Problemen

Erfolgreich war die Spendenaktion des VdK-Kreisverbands Lörrach anlässlich seines 75-jährigen Bestehens. Je 750 Euro gingen an die Tafel, die Frauenberatungsstelle Lörrach, den Verein „Frauen helfen Frauen“, ans Blaue Kreuz, den Verein für Wohnsitzlose in Weil am Rhein, die Lebenshilfe Lörrach, das St. Josefshaus in Herten, die Gemeinde Kleines Wiesental sowie den Seniorenmittagstisch des St. Friedolin- Freundeskreises. Mitglieder des Kreisvorstands übergaben diese Spenden teilweise im Rahmen eines persönlichen Besuchs der Einrichtungen. An die Ortsverbände wurde zudem eine finanzielle Unterstützung von mehr als 12 000 Euro überwiesen.

Situation in der Pflege

Die Frauenbeauftragte des VdK-Kreisverbands Lörrach, Ursula Rödel, berichtet ausführlich über die kritische Situation in der Pflege und einem hohen Anteil von Frauen in den Pflegeberufen.

Besonders erwähnt wurden die Leistungen des Ehrenvorsitzenden Heinz Grether sowie der beiden Mitgliedern im geschäftsführenden VdK-Kreisvorstand, Günther Sauer und Erhard Schöpflin.

Im Herbst will der VdK mit einem Stand in der Lörracher Fußgängerzone und mit genügend Helfern eventuell auch im Frühjahr wieder bei der Regio-Messe präsent sein.

760 Telefonanrufe im Jahr

Im VdK-Büro fanden sich im Geschäftsjahr etwa 60 Besucher ein, es gab rund 700 E-Mails und 760 Telefonanrufe zu bearbeiten. Bei der Kreisverbandssprechstunde seien die Mitarbeiter oft Telefonseelsorger, wie weiter zu erfahren war. Angesichts der vielfältigen sozialen Probleme sei der VdK unersetzlich, hieß es.

Joscha Banholzer von „Die Alltagsbegleiter“ stellte die Dienstleistungen dieser neuen, in Freiburg und Lörrach ansässigen Firma vor und stieß damit auf großes Interesse bei den VdK-Mitgliedern.

Zum Abschluss wurde gemeinsam zu Mittag gegessen.