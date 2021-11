Kreis Lörrach Kompetenz, Empathie und Hoffnung

Von Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. Im September wurde das Café Kreuzweg, ein Gratiscafé mit sozio-kulturellem Zentrum, eröffnet. Es ist das jüngste Projek,t das der Verein um Robby Horwarth verwirklicht. Seit 2009 vermietet Horvath Wohnungen in der Lörracher Nordstadt an Menschen mit psychosozialen Problemen. Seit vergangenem Jahr gibt es weitere Wohnungen an der Teichstraße. 43 Klienten – 19 in der Nordstadt und 24 an der Teichstraße – haben so dank Horvath und dem Verein Kreuzweg ein Dach über dem Kopf. Er vermiete nur an Kriminelle, Drogensüchtige und Alkoholiker, erklärt Horvath, also Menschen, die auf dem freien Immobilienmarkt keine Chance haben. In den vergangenen zwölf Jahren wurden so rund 100 Menschen vor der Obdachlosigkeit bewahrt.