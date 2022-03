Kreis Lörrach Konsens zum Weiterbau der A 98 nicht gefährden

„Aus der Perspektive der betroffenen Region ergibt sich ein klares Bild: Eine dreispurige Bundesstraße ist keine effektive Verkehrsentlastung und dem prognostizierten Verkehrsaufkommen nicht gewachsen“, lässt sich Stöcker zitieren.

Vor allem in den Abschnitten 5 (zwischen Karsau und Schwörstadt) und 6 (von Schwörstadt nach Murg) blicke man auf jahrzehntelange Diskussionen in der Region zurück, die zum Teil erbittert geführt wurden. Die in den vergangenen Monaten getroffenen Entscheidungen und die neuen Planungen hätten einen Weg aufgezeichnet, diese Konflikte hinter sich zu lassen und eine für die Region optimale Verkehrsinfrastruktur gemeinsam zu erreichen. „Die von allen Seiten an Verkehrsminister Hermann geäußerte Kritik ist deshalb mehr als nachvollziehbar. Während die grüne Pauschalkritik an Autobahnen in den zurückliegenden Wahlkämpfen durchaus zu erwarten war, ist der erneute Querschuss politisch unverantwortlich, denn er gefährdet die in der Region nach vielen Jahren erreichten Fortschritte.“