Kreis Lörrach: Konsequenter Mückenschutz auch nach der Reise

Die Asiatische Tigermücke breitet sich im Landkreis aus. Sie kann tropische Krankheitserreger wie das Dengue-, Zika-, oder Chikungunya-Virus übertragen. In der ersten Jahreshälfte hat es weltweit vermehrt Denguefieber-Erkrankungen gegeben, vor allem in Süd- und Mittelamerika. In Folge sind die Denguefieber-Erkrankungen bei Reiserückkehrern nun doppelt bis dreifach so hoch wie in anderen Jahren, teilt das Landratsamt mit. Deutsche infizierten sich meist bei Reisen nach Süd- und Südost-Asien sowie Süd- und Mittelamerika. Doch sind auch Infektionen aus Südeuropa bekannt.