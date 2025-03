Kreis Lörrach: Kontakte knüpfen, Impulse sammeln

„Wenn wir uns die Geschichte und die Welt der Arbeit und Bildung anschauen, dann sehen wir vor allem Menschen, die den Mut haben, sich den Herausforderungen zu stellen. Es sind Menschen, die neue Wege gehen, die verändern wollen – es geht nicht nur um den Arbeitsplatz oder -ort, sondern auch um die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir lernen und wie wir als Gesellschaft zusammenstehen“, führte Hug aus, der zur Eröffnung auch Gemeinde- und Kreisrätin Margarete Kurfeß als Vertreterin der Stadt Lörrach und die Geschäftsführerin der Lörracher Agentur für Arbeit, Jenniefer Schmucker, begrüßte.

Mensch ist wertvollste Ressource

Hug zufolge sei der Mensch mehr als nur ein Arbeitnehmer, mehr als nur eine Zahl in einer Statistik. „Der Mensch ist heute und auch in der Zukunft die wertvollste Ressource die wir haben“, erklärte er vor den Messebesuchern und zahlreich vertretenen Arbeitgebern. Gut 130 Aussteller präsentieren sich an der zweitägigen Cult, die am ersten Veranstaltungstag ganz im Zeichen der Berufsorientierung stand. Hug lud alle Messebesucher dazu ein, darüber nachzudenken, wie sie in ihrer Arbeit und ihrem Alltag die Transformation vorantreiben können.