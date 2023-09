Kreis Lörrach Kontinuität in der Migrationsarbeit

Der Fachbereich Migration & Integration bietet mittlerweile einen beachtlichen Service an. So wurden für das Interkulturelle Kompetenzzentrum an der Humboldtstraße neue Fachstellen entwickelt. Im psychosozialen Zentrum stehen den Geflüchteten mit dem so genannten Traumanetzwerk sogar approbierte Kräfte zur Verfügung. Ein weitere Fachstelle kümmert sich gezielt um auffällige Flüchtlinge. Mohamed Alobied, der im siebten Semester Sozialarbeit studiert, hatte noch kurz vor dem Gespräch mit einem solchen Fall zu tun, wie er erzählt.

Stolz ist Zahn auch auf die neue Fachstelle für interkulturelle Männerarbeit. Die Idee zu einer solchen präventiven Einrichtung kam von der Polizei, mit der nun auch eng zusammengearbeitet wird.

Internationale Fachkräfte

Die Fachkräfte, auf die die Caritas bei ihren Angeboten zurückgreifen kann, kommen aus der ganzen Welt, sechs von ihnen aus Syrien, immer noch beziehungsweise wieder das Fluchtland Nummer eins, wie die Mitarbeiter im Gespräch betonen. Alobied kam über ein Praktikum zur Caritas und ist nun Teamleiter in der Unterkunft in Schopfheim-Wiechs.

Al Hosseen studierte zunächst in Berlin arabische Geschichte und Kultur, bevor er sich in Basel mit dem Thema Migration, Konflikt und Ressourcen beschäftigte. In seiner Masterarbeit geht es um Integration. Seit kurzem ist er Sozialbetreuer bei der Caritas.

Shanaz Ibrahim fand über das Dolmetschen Spaß an der Integrationsarbeit und begleitet jetzt ein neues Projekt mit Jugendlichen. Dabei versucht sie, den ersten Schwung nach der Ankunft für Sprachtraining zu nutzen, ist aber auch Ansprechpartnerin bei Fragen rund um Ausbildungsplätze oder Praktika. Neben der Sprache sei auch die Vermittlung der fremden Kultur wichtig, hat sie festgestellt.