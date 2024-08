Deutschlandweit testen Behörden am Donnerstag, 12. September, ihre Warnmittel – auch der Landkreis Lörrach beteiligt sich am gemeinsamen Aktionstag und lädt seine Kommunen ein, ihre örtlichen Warnkonzepte und Warnmittel zu erproben. Daher werden an dem Tag zwischen 11 und 11.45 Uhr Sirenen oder auch Lautsprecherwagen zu hören sein, auf Smartphones erscheinen Warnmeldungen.