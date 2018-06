Kreis Lörrach Konzert für die Lebenshilfe

Kreis Lörrach. Der irisch-kanadische Sänger und Songwriter Morgan Finlay ist seit mehr als zehn Jahren auf den Straßen Europas unterwegs und hat dabei bereits mehr als 750 Konzerte gespielt. Vor zwei Jahren hat er dabei die Mitarbeiter der Haslacher Werkstatt ken­nengelernt und ins Herz geschlossen. Seither ist der Musiker bekennender „Lebenshilfe-Fan“, wie es in einer Mitteilung der Einrichtung für Menschen mit Behinderung heißt.

In diesem Jahr unternimmt er eine eigene Lebenshilfe-Tour. Hierfür hat er einen eigenen Song für die Lebenshilfe geschrieben: „Das Herz in Mir“. Morgan Finlay wird diesen Song im Rahmen eines 60-minütigen Auftritts am heutigen Dienstag ab 13.30 Uhr in der Lebenshilfe-Werkstatt in Haagen, Industriestraße 4, gemeinsam mit den Menschen vor Ort singen. Hierfür wurde im Vorfeld ein Chor in der Lebenshilfe-Werkstatt gebildet, der in den vergangenen Wochen unter Leitung der Lebenshilfe-Mitarbeiter Lisa Bürgelin und Bernd Manz geübt hat.

Nähere Informationen erhalten Interessierte bei Lisa Bürgelin, Fachbereichsleiterin Bildung, Tel. 07621 / 401 11 32.