Im grenzüberschreitenden Zug von Basel nach Freiburg ist ein in der Schweiz wohnhafter Reisender Mitte November durch Zöllner kontrolliert worden. Der 23-jährige Mann gab an, auf dem Weg nach Hannover zu seiner Schwester zu sein. Die erstmalige Frage nach anmeldepflichtigen Waren wurde durch den taiwanesischen Staatsangehörigen verneint. Erst kurz nachdem er auch die zweite Frage nach mitgeführten Geschenken verneint hatte, meldete der Mann ein Kissen an. Bei der Kontrolle zweier Taschen, die dem Reisenden zugeordnet werden konnten, stellten die Zöllner jedoch nicht nur das angemeldete Kissen fest. Daneben führte der Mann mehrere als Geschenk verpackte Waren mit sich. Zum Vorschein kamen insgesamt zwei Kissen, vier Seidentücher, ein Hut, ein Gürtel sowie ein Schal. Der Wert der Waren belief sich auf rund 6700 Euro. Damit hatte er die Wertfreigrenze in Höhe von 300 Euro für die abgabenfreie Einfuhr von Waren deutlich überschritten, die Waren hätte er von sich aus anmelden müssen. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung leiteten die Kontrollkräfte des Hauptzollamts Lörrach ein Strafverfahren ein.