Kreis Lörrach: Krankenhäuser verbindet eine Brücke

Mehr Zusammenarbeit durch Brückenschlag

Auch er sieht in dem Brückenschlag ein Symbol für eine in Zukunft noch engere interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen somatischer und psychiatrischer Medizin im Sinne einer umfassenden, ganzheitlich gedachten Versorgung zum Vorteil der Patienten, aber auch der Ärzteschaft und des Pflegepersonals. Im Zentrum für seelische Gesundheit endet die Brücke in der Abteilung für Alterspsychiatrie. Auf der Seite des Dreiland-Klinikums liegt ein Flur, der sich in etwa oberhalb der Cafeteria befindet.