Kreis Lörrach „Krankheit der tausend Gesichter“ bekannter machen

Tour durch Deutschland

Zum inzwischen dritten Mal tourt ein Informationsbus von Mai bis Oktober durch Deutschland. Die erste von 14 Stationen war am Dienstag und Mittwoch am Grenzacher Stammsitz, um der Bevölkerung, aber auch den Mitarbeitern die Krankheit, einen Teil ihrer Symptome und die aktuellen Behandlungsansätze vorzustellen.

Für Roche-Sprecher Cornelius Wittal ist das Ziel, die Krankheit in die Öffentlichkeit zu bringen, ein wichtiger Baustein in der Behandlung. Aber auch um Betroffenen und Angehörigen zu helfen, ist „trotz ms“ ausgelegt. „Auf vielen Online-Plattformen tauschen sich Betroffene aus, geben sich Tipps und motivieren sich gegenseitig, sich der Krankheit zu stellen. Die Krankheit soll nicht gewinnen“, stellt sich Wittal an die Seite der Patienten. Zahlreiche Publikationen von Wissenschaftlern und Betroffenen lagen kostenfrei aus, um sich bei Bedarf noch ausführlicher mit der Thematik auseinanderzusetzen.