Kreis Lörrach Krankheit mit tückischem Fortgang

Fachkraft referiert

Referentin der geplanten Vortragsreihe ist Elfriede Marino, Altenpflegerin und Fachkraft für Gerontopsychiatrie sowie langjährige Wohnbereichsleiterin einer beschützenden Station von Menschen mit Demenz. Heute bietet sie Schulungen, berät Angehörige und Pflegende und entwickelt Projekte für biografische Konzepte und Kommunikation. Außerdem ist sie Mitautorin mehrerer Fachbücher.

„Demenz ist nicht gleich Demenz“, sagt Marino. Zwar seien 60 Prozent aller Betroffenen an der primären, unheilbaren Demenzform Alzheimer erkrankt. Daneben gebe es aber noch andere, sekundäre Formen der Krankheit, hervorgerufen etwa durch Diabetes, Stoffwechselstörungen oder Herzerkrankungen. Deshalb rät die Expertin: „Schauen sie gut hin und nehmen sie die Diagnose Demenz nicht einfach hin.“ Immerhin gebe es hundert verschiedene Arten der Erkrankung.

Alzheimer selbst verlaufe in drei Phasen: leicht, mittel und schwer – mit schleichendem Übergang. Nicht immer verliere der Betroffene sein Ich und könne den Alltag nicht mehr bewältigen. Doch nach und nach gingen bei Alzheimer alle Fähigkeiten verloren, die man einmal erlernt habe.

Erfahrungsgemäß werden die meisten Menschen mit einer Demenzerkrankung zuhause von ihren Angehörigen gepflegt und betreut. „Dies stellt oft eine große Herausforderung dar“, weiß Elfriede Marino. Pflegende Angehörige bräuchten deshalb Unterstützung und Hilfen, um den Belastungen gewachsen zu sein. Doch auch das Wissen über Umgang und Kommunikation sei wichtig und hilfreich.

Zwei Vortragsthemen

Marinos geplante Vortragsthemen – genaue Termine und Orte im Oktober und November werden noch bekanntgegeben – stellen zwei Fragen in den Fokus: „Ist das schon Demenz – was nun?“ und „Kommunikation im Betreuungs- und Pflegealltag – Schlüsselwörter für Menschen mit Demenz“.

Wichtig für Angehörige: „Woran erkenne ich eine beginnende Demenz? Was bedeutet es, an Demenz erkrankt zu sein? Was braucht es an Unterstützung für den Betroffenen?“ Der Vortrag will mitnehmen in das Erleben von Demenz.

„Die Lebensgeschichte eines Menschen ist ein Haus mit vielen Zimmern, der Einsatz der Schlüsselwörter ermöglicht einen Zugang und wirkt wie ein Türöffner“, heißt es zur Erläuterung des zweiten Themas. Ziel sei es, Stress zu reduzieren – sowohl für den Erkrankten als auch für den Betreuenden.

Weitere Informationen: www.netzwerk-demenz-loerrach.de