Der CDU-Kreisvorstand hat auf Vorschlag seines Kreisvorsitzenden und Bundestagskandidaten Stefan Glaser in seiner letzten turnusmäßigen Vorstandssitzung vor den Bundestagswahlen einstimmig die „Lörracher Erklärung“ für mehr Wohlstand und Sicherheit im Dreiländereck“ beschlossen. Eine funktionierende Wirtschaft sei Grundlage von Wohlstand und Sozialstaat in Deutschland, heißt es darin. Dieser Gedanke ziehe sich wie ein roter Faden durch die „Lörracher Erklärung“, wie der CDU-Kreisverband am Freitag mitteilte. Die Akteure nennen konkrete Vorhaben, auf deren Umsetzung sie in den kommenden vier Jahren ein besonderes Augenmerk legen wollen. Die CDU im Kreis Lörrach will sich eigenen Aussagen zufolge für eine brummende Wirtschaft einsetzen, die Arbeitsplätze sichert und schafft – am Hochrhein und im Markgräflerland, also mehr Planungssicherheit, niedrige Energiekosten und weniger Bürokratie für die mittelständische Wirtschaft in der Regio. Auch soll der Tourismus durch Absenkung der Umsatzsteuer auf Speisen in Restaurants und Gaststätten gefördert werden. Das Papier unterstreicht auch eine funktionsfähige und zukunftsorientierte Infrastruktur im Dreiländereck durch einen vollständigen Breitband- und Mobilfunkausbau und einen zügigen Weiter- und Ausbau der A 98. Ein weiterer Punkt ist die wohnortnahe und gut erreichbare Gesundheitsversorgung in der Region durch einen schnellen zweigleisigen Ausbau der Wiesental-S-Bahn für einen guten Anschluss des neuen Kreisklinikums und die Sicherung der ärztlichen Versorgung, indem unter anderem die Ansiedlung von medizinischen Versorgungszentren und Landarztpraxen gefördert werden.