Kreis Lörrach Kreis muss den Gürtel enger schnallen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Mittwoch das Schreiben zur Kenntnis genommen und kommentiert. Der in der Satzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen von rund 11,2 Millionen Euro sowie Verpflichtungsermächtigungen von 681 300 Euro wurden genehmigt. Grünes Licht gab das RP auch für die Kreditaufnahmen des Eigenbetriebs Heime von rund 3,8 Millionen.

Strukturelles Problem

Der Kernhaushalt sei durch ein strukturelles Problem der Unterfinanzierung, insbesondere der Transferleistungen in der Sozial- und Jugendhilfe, gekennzeichnet – der Landkreis kann über die Kreisumlage nur noch 88 Prozent der Nettoaufwendungen aus dem Sozialbereich decken. Dadurch fehlen dem Kreis wichtige Erträge zur eigenständigen Finanzierung seiner Aufgaben, stellt das RP fest. Die Gesamtverschuldung wird bis Ende 2026 rund 109 Millionen Euro betragen.