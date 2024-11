Kreis Lörrach: Kreis will sich hohe Förderquote nicht entgehen lassen

Ein neues Thema in den Haushaltsberatungen stand am Dienstag mit dem geförderten Projekt zur Überarbeitung des Konzepts zur Anpassung an den Klimawandel auf der Agenda. So soll eine bis März 2027 befristete Stelle geschaffen werden. Ausschlaggebend für den Antrag ist eine 80-prozentige Förderung der Personalstelle, wie Erster Landesbeamter Ulrich Hoehler erklärte.

Die sehr hohe Förderquote, die Verlängerungsoption auf insgesamt fünf Jahre und die Tatsache, dass das Förderfenster bereits wieder geschlossen ist, bedeuten laut Sitzungsvorlage eine einmalige Chance für den Landkreis. Außerdem profitierten direkt die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, da die Anpassung an und der Schutz vor Klimaveränderungen vielfach in deren Verantwortung falle. So hatte der Kreistag bereits zum bestehenden Konzept beschlossen, die Verwaltung zur gemeinsamen Umsetzung mit den Städten und Gemeinden zu beauftragen. Die Empfehlung an den Kreistag fiel mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen.