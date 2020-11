Kreis Lörrach Kreisbürger fahren mehr S-Bahn

Laut Bundesregierung fiel der Fahrgastzuwachs an den beiden Stationen Schwarzwaldstraße und Brombach/Hauingen in Lörrach und in Weil am Rhein Gartenstadt aus. Dort lag dieser zuletzt bei jeweils 260 Prozent über dem Ursprungswert des Jahres 2010. Auch an der Station in Lörrach Museum/Burghof gab es einen deutlichen Zuwachs: Hier stiegen die Zahlen von 1000 auf mehr als 3400 Reisende pro Tag.