Kreis Lörrach: Kreisjugendring übt Kritik an Sparkurs des Landkreises Lörrach

Wie jetzt aus der Vorlage für die kommende Sitzung des Jugendhilfeausschusses hervorgeht, sind auch Einsparungen im Förderprogramm vorgesehen. Vorgeschlagen sind 86 300 Euro – das sind 50 Prozent mehr als das Gesamtvolumen. In einem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Lörrach sowie an die Mitglieder des Jugendhilfeausschuss legt der Kreisjugendring Widerspruch ein.

Denn: Unter anderem sei der Landkreis verpflichtet, die Jugendarbeit bedarfsgerecht zu fördern. Dass ein erhöhter Bedarf der Jugendarbeit am Förderprogramm besteht, zeige die Überzeichnung der vergangenen Jahre. Die Gelder würden benötigt und abgerufen. Eher eine Erhöhung wäre von Nöten, erklärt der Vorsitzende Jörg Mauch. Eine Kürzung um die Hälfte würde deshalb sehr wohl Folgen haben, die noch nicht absehbar seien. Zudem sei das Signal an die ehrenamtlichen Mitarbeiter, das durch diese Kürzung gegeben wird, verheerend. „Es ist konträr zu allen Danksagungen an das Ehrenamt“, erklärt Mauch, der noch weitere Gründe aufführt, die gegen eine Kürzung der Mittel sprechen.