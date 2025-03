Kreis Lörrach: Kreiskliniken: Finanzen sind Thema

Kurz vor der Fertigstellung

Im Gespräch wurde deutlich, dass es dem Landkreis mit dem kurz vor der Fertigstellung stehenden Neubau des ZKL gelungen sei, die Krankenhauslandschaft in der Region für die Zukunft neu auszurichten. Denn durch die Zentralisierung an einem Standort können die Patienten zukünftig auf eine moderne Grundausstattung und Behandlungsverfahren sowie eine hohe Behandlungsqualität im ZKL zurückgreifen, schreibt Hagmann in einer Mitteilung.

Lavendel betonte, dass das Land diesen Prozess gut begleitet habe. Diese gute Zusammenarbeit wünschte sich der Klinikdirektor auch für weitere Versorgungsprojekte, zum Beispiel wollen die Kreiskliniken ihre Kompetenzen in der Akutversorgung von Schlaganfällen oder bei Demenzerkrankungen ausbauen. Hagmann sagte zu, diese Themen sowie die Möglichkeit einer Kooperation des ZKL mit einem regionalen Medizinischen Versorgungszentrum mitzunehmen: „Das Land unterstützt die Krankenhäuser im Land nicht nur bei Investitionen in moderne Gebäude und Geräte – dafür stehen in den nächsten zwei Jahren rund eine Milliarde Euro zur Verfügung.“