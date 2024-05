Dem Nutzer erschließt sich die Aussagekraft der Daten aber ohnehin nicht auf den ersten Blick. Denn hohe Fallzahlen sind keine Garantie für gute Qualität, was der Bundes-Klinik-Atlas unter weiteren Informationen auch angibt. Doch sie gingen mit einem geringeren Risiko für Komplikationen und damit einer höheren Patientensicherheit einher, so die Erläuterung weiter. Spätestens beim Pflegepersonalquotient und seiner Bewertung stolpert der Nutzer, der sich über die Qualität der Krankenhäuser informieren will.

Pflegepersonalquotient wirft Fragen auf

Schließlich wünscht sich der Patient nach einer Operation eine gute Versorgung mit bestenfalls freundlichem Pflegepersonal. So erscheint unterm Suchstichwort „Geburt“ im St. Elisabethenkrankenhaus in Lörrach der Pflegepersonalquotient 40,21, der krankenhausweit sein soll. Im Portal hinzugefügt ist diesem die Bewertung „weit überdurchschnittlich“.

Dies soll die Zahl der Patienten pro Pflegekraft unter Berücksichtigung der Fallschwere sein. Je niedriger der Wert desto besser, heißt es weiter. Also kommen 40,21 Patienten auf eine Pflegekraft? Das klingt wenig attraktiv. Und selbst die Klinikensprecherin kann sich auf diesen Wert keinen Reim machen. Was sie sicher sagen kann: Der Pflegepersonalquotient hat mit dem Pflegefachkraftschlüssel nichts zu tun. Denn demzufolge kommt laut Graf tagsüber eine Pflegefachkraft auf zehn Patienten und nachts auf 20 Patienten. In der Intensivmedizin sei die Betreuungsdichte höher.