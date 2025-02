Kreis Lörrach: Kreiskliniken reduzieren Zahl der Leihkräfte

Die Rekrutierung neuer Pflegekräfte sei ein zentraler Schwerpunkt des Jahres gewesen. „Insgesamt konnten wir 150 Gesundheits- und Krankenpfleger neu einstellen“, freut sich Dubravka Kavur, Pflegedirektorin der Kliniken des Landkreises Lörrach. „Über 60 externe Honorarkräfte konnten durch eigene Pflege-Mitarbeitende ersetzt werden, was uns unserem Ziel, mit möglichst wenig Honorarkräften zu arbeiten, ein gutes Stück nähergebracht hat“, so Kavur weiter. Ziel sei es, langfristige Arbeitsverhältnisse aufzubauen und stabile Teams zu fördern.

Die Ausbildung zukünftiger Pflegekräfte bleibe ein Grundpfeiler der Personalstrategie. Von den 36 Absolventen der Ausbildung zur Pflegefachkraft in der hauseigenen Berufsfachschule für Pflege wurden 32 übernommen. Darüber hinaus kamen alle zehn erfolgreichen Absolventen der einjährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer ab November per Festanstellung an Bord des Klinikteams. Besonders erfreulich sei die hohe Übernahmequote von 100 Prozent in den Ausbildungen zur Operationstechnischen und Anästhesietechnischen Assistenz, die auch auf die Qualität und Betreuung in der Ausbildung zurückzuführen sei. Zum 1. Oktober starteten 44 neue Auszubildende zur Pflegefachkraft und auch das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) habe sich als wichtiger Rekrutierungskanal etabliert, wie die Kliniken GmbH schreibt.