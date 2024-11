Kreis Lörrach: Kreisräte wollen Gemeinden nicht stärker belasten

Ausgeglichen wäre das Zahlenwerk bei einem Hebesatz von 39,60 Prozent. So würden in die Kreiskasse rund 154 Millionen Euro fließen. Das Gremium setzte aber ein klares Zeichen, die Gemeinden und Städte nicht noch weiter belasten zu wollen. Denn: Die sogenannte Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Kreis erbrachten öffentlichen Leistungen, da Kreise selbst keine nennenswerten Steuern erheben. Von den 32 kreisangehörigen Kommunen (ohne Große Kreisstädte) könnten 19 Städte und Gemeinden ihren Ergebnishaushalt längerfristig nicht ausgleichen.