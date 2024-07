Kreis Lörrach: Kritik am Vorpreschen von Heinz-Rudolf Hagenbacher

Offenbar hat es Hagenacker mit der Teamarbeit aber selbst nicht so genau genommen, als er mit seiner Mitteilung vorgeprescht ist, ohne sich bei der CDU rechtzeitig offiziell zu bewerben. Auf die Kritik des CDU-Kreisverbands hin, will der Teninger Bürgermeister aber am Donnerstag vergangener Woche einen Brief an die Kreisvorsitzenden, die Vorstände und andere Mandatsträger der CDU geschrieben haben, bevor er am Freitag die Mitteilung per E-Mail an unsere Zeitung geschickt hat. Was bleibt, ist also wohl der knappe Zeitabstand zwischen Brief an die Partei, für die er als Abgeordneter in den Bundestag will, und der Medieninformation.