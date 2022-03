Kreis Lörrach Kritik an Impfpflicht wird lauter

Der nächste Schritt sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Sie stellte klar, dass mit Ablauf des 15. März aber kein automatisches Tätigkeitsverbot verknüpft sei. Indes: Ohne Nachweis beziehungsweise Attest könne in betroffenen Unternehmen keine Neueinstellung erfolgen.

Fragwürdige Atteste

Medizinische Gründe, die dauerhaft oder temporär gegen eine Impfung sprächen, gebe es kaum, führte Gesundheitsamtsleiterin Katharina von der Hardt aus. Dass es auch Gründe für Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Attesten geben könne, blieb nicht unerwähnt: Zum Beispiel, wenn das Datum lange zurückliege, der vorgelegte Nachweis inhaltlich unschlüssig sei oder Atteste von Ärzten vorgelegt würden, die ihre Praxis weit entfernt vom Wohnort der Person hätten. Dann prüfe das Gesundheitsamt den Sachverhalt und es komme zu einer Anhörung, so Wülbeck. Die Person erhalte eine Frist von zwei bis drei Wochen zur Vorlage ärztlicher Befunde. Bereits in diesem Schritt könne zusätzlich die Anhörung über ein Betretungsverbot in einer Pflegeeinrichtung erfolgen, geht aus den Bestimmungen hervor.

Was das Gesundheitsamt erwartet: Die Behörde erwarte viel Arbeit, geht es doch um die Prüfung von Einzelfällen, wie weiter zu erfahren war. Denn: „Eine Ermessensentscheidung im Einzelfall stellt ein aufwendiges und zeitintensives Verwaltungsverfahren da“, sagte Wülbeck.

Hierbei werde der betroffenen Person eine Frist von rund zwei Wochen zur Nachweiserbringung (geimpft, genesen, Attest) gesetzt und sie darauf hingewiesen, dass die Nichtvorlage zu einem Bußgeld und Tätigkeitsverbot führen könne.

Weiter stünden die Anhörung von Einrichtung und Arbeitnehmer an, die Prüfung der Impfbereitschaft wie auch sozialer Umstände der Person und als letztes Mittel in Form eines Bescheids die Aussprache eines Tätigkeitsverbots, das auch befristet sein könne. Eine Weiterbeschäftigung unter Auflagen sei aber auch möglich, erklärte Wülbeck.

Bei der Prüfung will das Gesundheitsamt mit Augenmaß vorgehen: So soll zum Beispiel bei der Anhörung des Unternehmens im Einzelfall erörtert werden, ob die Möglichkeit einer anderweitigen Beschäftigung der betroffenen Person, zum Beispiel ohne Kontakt zu vulnerablen Gruppen, erfolgen kann, wie vulnerabel die Bewohner sind und ob die Tätigkeit im Rahmen eines Studiums oder einer schulischen Ausbildung erfolgt.

Wülbecks Botschaft an die Pflegeeinrichtungen lautete dann auch: „Solange vom Gesundheitsamt kein Bescheid ergangen ist, kann die Person in der Einrichtung weiterhin tätig sein.“ Und der kann vielleicht länger auf sich warten lassen, denn die Fälle können laut Wülbeck nicht gleichzeitig abgearbeitet werden. Ob einem Arbeitnehmer nach Zugang des Bescheids gekündigt wird, hänge alleine vom Arbeitgeber ab, ergänzte Dammann. Ziel sei auf jeden Fall die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der jeweiligen Einrichtungen und Unternehmen, geht aus der Handreichung für die Gesundheitsämter des Sozialministeriums hervor.

Kreis setzt Schwerpunkt

Bei der Umsetzung liege der Schwerpunkt zunächst auf den stationären und teilstationären Einrichtungen, die eine Vielzahl von vulnerablen Gruppen betreuten. Gegebenenfalls würden stichprobenartig oder anlassbezogen Kontrollen in anderen Einrichtungen oder bei Selbstständigen durchgeführt, kündigte das Landratsamt an.

Dass die Impfungen für die Bewältigung der Pandemie – gerade in Berufen, in denen vulnerable Personen betreut und gepflegt werden –­ weiterhin zentral blieben, erklärte Amtschef für Pandemiebewältigung, Uwe Lahl, am Mittwoch. „Wir hoffen, dass wir noch möglichst viele ungeimpfte Mitarbeiter in den Einrichtungen von einer Impfung überzeugen können, beispielsweise durch den Impfstoff Novavax.“