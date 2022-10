Kreis Lörrach Kult auf der Leinwand – und davor

Mit Musical und Film wollen Wölfl und seine Mitstreiter nicht konkurrieren. „Wenn wir in der Stadthalle etwa einen Kronleuchter aufhängen, könnten die Zuschauer die Leinwand nicht mehr sehen“, nennt der Kulturamtsleiter ein Beispiel. Allzu viel will der Kulturamtsleiter nicht verraten, aber: „Es wird sich einiges im Zuschauerraum abspielen, und wir haben uns Gags ausgedacht, die so nicht im Film vorkommen.“

Vom Studenten bis zur Hausfrau

Die Mitwirkenden sind im Alter von Anfang 20 bis Mitte 40 und reichen vom Studenten über die Auszubildende bis zur Hausfrau. „Interessanterweise sind sie zu jung, um den Beginn des Rocky Horror-Kults in den 1970er-Jahren miterlebt zu haben“, sagt Wölfl. Unter den Besuchern, mit denen er im Vorfeld schon reden konnte, sind einige ältere, die sich auf die Party in der Stadthalle freuen.

Dort wurde parallel zu den Proben geschreinert, gemalt, gehämmert. Die Stadthalle soll sich im Lauf der Woche in das Spukschloss des Frank N. Furter verwandeln. Dorthin verschlägt es das biedere verlobte Pärchen Brad und Janet (Barry Bostwick und Susan Sarandon im Film, Benjamin Walczak und Danijela Landers in Wehr). Nach einer Reifenpanne suchen die beiden im strömenden Regen Zuflucht – keine gute Idee, wie Anhänger des Films wissen.

Der Flop wird zum Kultfilm

Und solche gibt es reichlich. Zunächst galt der Film nach dem im Jahr 1973 zum Überraschungserfolg avancierten Bühnenstück als Flop. Dann aber wurde er gezielt in den Mitternachtsvorstellungen der Kinos gezeigt. Dort wurde es bald zum Ritual, Antworten auf die Dialoge im Film in Richtung Leinwand zu rufen. Auch Utensilien wie Wasserpistolen, die den Regen bei der Ankunft am Schloss simulieren, etablierten sich rasch, ebenso wie das Verkleiden und Schminken als Frank N. Furter, Magenta & Co.

All das soll sich an Halloween auch in Wehr abspielen. „Wir brauchen Verrückte“, macht der Kulturamtsleiter deutlich. „Aber wir lassen auch Normale rein.“ Wer im zum Film passenden Outfit erscheint, erhält ermäßigten Eintritt. Fan-Tüten mit Utensilien wie Partyhütchen oder Wasserpistole gibt es in der Halle, ebenso Popcorn und Getränke.

Zum Auftakt wird ab 19 Uhr der Film „Ed Wood“ (1994) von Tim Burton gezeigt. Die Hommage an den „schlechtesten Regisseur aller Zeiten“ passt thematisch zur „Rocky Horror Picture Show“, die B-Filme und Klassiker des Horror- und Science-Fiction-Genres zitiert. Jetzt hofft die Theatergruppe auf viele Besucher. Zufrieden sind Wölfl und die Darsteller dann, wenn am Ende passionierte „Rocky Horror“-Fans sagen würden: „Das auf der Bühne war zwar nicht genauso wie im Film, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht.“

Die Halloween-Party in der Stadthalle Wehr, Hauptstraße 14, findet am 31. Oktober ab 19 Uhr statt. Karten zu 25 Euro (Vorverkauf 22 Euro) gibt es an der Abendkasse und bei Reservix.