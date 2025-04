Kreis Lörrach: Land will Schülern bessere Startchancen geben und fördert Schulen im Kreis

Besser rechnen und schreiben lernen: Das ist ein zentrales Ziel. Die Anzahl der Schüler, die die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik verfehlen, soll sich halbieren. Schulen bekommen deshalb Mittel für mehr Personal und können zusätzliche Experten für ihre multiprofessionellen Teams einstellen. Sie erhalten auch Geld, um den Unterricht zu verbessern und Räume modern auszustatten. Die Teams vor Ort entscheiden selbst, wie sie die Gelder einsetzen, um ihre Schüler gezielt zu fördern, heißt es weiter.

Das Startchancen-Programm ergänze ideal andere Maßnahmen der Landesregierung wie das Sprachförderkonzept SprachFit oder das Programm „Lernen mit Rückenwind“. In den kommenden zehn Jahren sollen mit dem Startchancen-Programm etwa jeweils 1,3 Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln an baden-württembergische Schulen fließen – und zwar an die Schulen, die die Unterstützung am nötigsten haben. Das Startchancen-Programm nimmt drei Bereiche in den Blick: die individuelle Förderung der Schüler, die Stärkung der Schulgemeinschaften und Kooperationen zwischen Akteuren auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, heißt es abschließend.